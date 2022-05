Spectacle de café-théâtre Bénéjacq, 24 juin 2022, Bénéjacq.

Spectacle de café-théâtre Salle du Fronton Rue des Pyrénées Bénéjacq

2022-06-24 20:30:00 – 2022-06-24 Salle du Fronton Rue des Pyrénées

Bénéjacq Pyrénées-Atlantiques Bénéjacq

Bienvenue au Spectacle de Café-Théâtre de l’Atelier des Amateurs d’Art : Ça fait peur, non ?, un patchwork de textes de Jean-Michel Ribes, adaptés et mis en scène par Anne Guiberteau.

Un spectacle cocasse où les situations dérapent, et où l’absurde permet de raconter autrement…

Réservation obligatoire sur le site internet.

