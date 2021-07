SPECTACLE DE CABARET : PAULO Montval-sur-Loir, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Montval-sur-Loir.

SPECTACLE DE CABARET : PAULO 2021-07-10 – 2021-07-10 Le Rêve Bleu Château du Loir

Montval-sur-Loir Sarthe

EUR 40 Il sera accompagné pour cette dernière soirée de l’été par deux danseuses des Oh My Dolls et de notre chanteuse Sabrina.

Au menu : Cocktail REVE BLEU, Verrine de Saumon, Moules/Frites, Coupe Glacée, Café Boissons en supplément.

Ce spectacle est programmé dans le cadre des soirées spéciales d’été en dehors de la revue du Cabaret qui débutera le 11 septembre prochain.

Nous recevons notre parrain au Cabaret, qui viendra nous interpréter ses » chansons thérapeutiques », écoutées près de 3 millions de fois sur les réseaux sociaux !

resa@lerevebleu.fr +33 2 43 79 16 10

