Dans la plus belle tradition du cabaret parisien, fidèle aux standards du Moulin rouge du Lido de Paris, du Crazy horse ou du Paradis Latin. Paris danse vous emporte dans l'univers des nuits Parisiennes par ses plumes, ses costumes splendides recouverts de milliers de strass et de paillettes, sans oublier le légendaire French Cancan. Inscription avant le vendredi 17 décembre 2021 à 12h: bulletins disponibles en mairie ou sur le site internet de la ville.

À partir de 15 ans.

anne.neu@terville.fr +33 3 82 88 82 88

