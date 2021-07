SPECTACLE DE CABARET : AMOUR D’ÉTÉ Montval-sur-Loir, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Montval-sur-Loir.

SPECTACLE DE CABARET : AMOUR D’ÉTÉ 2021-07-10 – 2021-07-10 Le Rêve Bleu Château du Loir

Montval-sur-Loir Sarthe Montval-sur-Loir

EUR 57 Un dîner-spectacle avec nos transformistes les « Loves and Strass » et nos danseuses et notre chanteuse les « Oh My Dolls ! »

LE MENU : Cocktail Amoureux et mises en bouche, Carré crémeux de St Jacques et Cabillaud, Effeuillé de Veau sauce forestière, Dôme Rubis au Cœur de Framboise, Café, Vins compris.

Ce spectacle est programmé dans le cadre des soirées spéciales d’été en dehors de la revue du Cabaret qui débutera le 11 septembre prochain.

Nous vous proposons une soirée sous le thème de l’Amour afin de commencer l’été en beauté !

resa@lerevebleu.fr +33 2 43 79 16 10

Un dîner-spectacle avec nos transformistes les « Loves and Strass » et nos danseuses et notre chanteuse les « Oh My Dolls ! »

LE MENU : Cocktail Amoureux et mises en bouche, Carré crémeux de St Jacques et Cabillaud, Effeuillé de Veau sauce forestière, Dôme Rubis au Cœur de Framboise, Café, Vins compris.

Ce spectacle est programmé dans le cadre des soirées spéciales d’été en dehors de la revue du Cabaret qui débutera le 11 septembre prochain.

dernière mise à jour : 2021-06-29 par