Spectacle de Breakdanse : « La flamme urbaine » Musée d’art Hyacinthe Rigaud Perpignan, samedi 18 mai 2024.

Spectacle de Breakdanse : « La flamme urbaine » Bouquet final de la soirée, la Cie Influences célèbre l’entrée du breaking parmi les disciplines olympiques avec cette déambulation chorégraphique et acrobatique à travers le musée. L’accompagnement … Samedi 18 mai, 20h30, 21h30, 22h30 Musée d’art Hyacinthe Rigaud Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T22:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Bouquet final de la soirée, la Cie Influences célèbre l’entrée du breaking parmi les disciplines olympiques avec cette déambulation chorégraphique et acrobatique à travers le musée. L’accompagnement musical, à la croisée entre rythmes urbains et mélodies orchestrales, revisite l’univers sonore des J.-O. de Paris 2024 dans une création originale signée Francky Corcoy, tandis que les danseurs, vêtus de costumes bigarrés de saltimbanques se font héritiers modernes des « Arlequins » de Raoul Dufy, exposés en salle. Entre deux séances, le chorégraphe se prête à des temps d’échanges avec le public et invite les visiteurs qui le souhaitent à une courte initiation aux figures de breaking.

Musée d’art Hyacinthe Rigaud 21 rue Mailly 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Mathieu Pyrénées-Orientales Occitanie +33 (0)4 68 66 19 83 https://www.musee-rigaud.fr https://www.facebook.com/museedarthyacintherigaudofficiel/;https://www.instagram.com/museerigaud/ Le musée d’art Hyacinthe Rigaud est installé dans deux hôtels particuliers du centre-ville. Après sa rénovation et son agrandissement en 2017, les collections présentent un panorama de l’histoire de Perpignan du XV° au XX° siècle. Le retable de la Trinité, chef-d’œuvre de nos collections, accueille le visiteur. Les œuvres de Hyacinthe Rigaud jalonnent la période baroque tandis que l’époque moderne s’articule autour des œuvres d’Aristide Maillol, Pablo Picasso, Raoul Dufy et Jean Lurçat.

Des expositions temporaires jalonnent le parcours, permettant de mettre en lumière des artistes en lien avec Perpignan parkings urbains, transports en commun à proximité

© Cie Influences