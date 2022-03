Spectacle de Breakdance Musée d’Art,Histoire et Archéologie Évreux Catégories d’évènement: Eure

le samedi 14 mai à Musée d’Art, Histoire et Archéologie Retrouvez les danseurs de l’association Break’Eure (Evreux) pour des sessions originales dans le cloître et les jardins du musée. (durée : 15min). Musée d’Art,Histoire et Archéologie 2 esplanade Anne Baudot, 27000 Evreux Évreux Le Clos au Duc Eure

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T18:15:00;2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T20:15:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T22:15:00

