« Création du Festival de Loire mettant en scène la Loire et ses bateaux. Une belle histoire en sons et en lumières, un bel hommage rendu à la Loire… » La Fillonnerie guette… le train de bateaux… sous une ovation forte de ses quatre éléments : • la Terre représentée de ses berges mais aussi de ses produits filant sur l’eau (épices, sel, houille, vin, bois) fruits du travail des hommes, • l’air soutenant les voiles et montant d’un ultime concert de brises en tempêtes, les vents déferleront ce soir-là sur Orléans, • l’eau ultime nécessité des uns, de sa surface s’élèvera une brillance de lumières éclatantes, • le feu des fusées rougeoyantes céderont à la tradition d’une sortie de cet ultime hommage. Grand rendez-vous du vendredi soir dans le cadre du festival de Loire Sur le Fleuve quai du châtelet, Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T21:30:00 2021-09-24T22:30:00

