Spincourt Meuse, Spincourt SPECTACLE DE A A ZÈBRES

Spincourt

SPECTACLE DE A A ZÈBRES 2021-06-19 20:30:00 20:30:00 – 2021-06-19 21:45:00 21:45:00 TERRAIN DE FOOT D618
Spincourt

10 EUR NOUVEAU SPECTACLE DE LA COMPAGNIE MAX ET MAURICE

Sous chapiteau au terrain de foot de Spincourt. De A à Zèbre, c’est 26 lettres qui s’enchaînent ; 26 respirations pour se faire plaisir, pour rire, pour sourire, chanter, danser, poétiser librement sans aucune contrainte, laisser divaguer son esprit au grès des vents ; 26 signes comme une galerie de portraits avec des petits et des grands cadres, des portraits sombres, des portraits clairs, des qu’on préfère, d’autres qu’on trouve moches ; 26 caractères pour montrer, s’il est encore besoin, que nous sommes multiples dans nos choix, qu’il n’y a pas une vérité, une direction ; De A à Zèbre, un abécédaire absurde, libertaire et joyeux. lepuitsauxlivres.spincourt@gmail.com +33 3 29 86 10 10 NOUVEAU SPECTACLE DE LA COMPAGNIE MAX ET MAURICE

