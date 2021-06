Carhaix-Plouguer Skol Diwan Karaez Carhaix-Plouguer, Finistère Spectacle d’Awenn Plougoulm à Carhaix Skol Diwan Karaez Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Finistère

Spectacle d’Awenn Plougoulm à Carhaix Skol Diwan Karaez, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Carhaix-Plouguer. Spectacle d’Awenn Plougoulm à Carhaix

Skol Diwan Karaez, le dimanche 4 juillet à 11:00

Pour fêter la fin de l’année scolaire, Awenn Plougoulm viendra présenter son spectacle Tok ‘n Emile à l’école. A la suite du spectacle, nous pourrons partager un moment convivial autour de spécialités apportées par chacun. Le spectacle est réservé aux élèves de l’école et leur famille. Si vous souhaitez inviter des neveux, c’est envisageable !

Participation libre

Conte musical pour enfants. Organisé par l’AEP de Skol Diwan Karaez. Skol Diwan Karaez Impasse du Lavoir, 29270 Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Finistère

2021-07-04T11:00:00 2021-07-04T14:00:00

Détails Catégories d'évènement: Carhaix-Plouguer, Finistère