**Théâtre |** **À partir de 18h30, dans les espaces du musée.** Spectacle d’art dramatique créé par les étudiants de la classe d’Anne-Frédérique Bourget du [**Conservatoire à rayonnement régional de Paris.**](https://museevieromantique.paris.fr/fr/agenda/cycle-de-concerts-romantiques-saison-2022) Les comédiens investissent les espaces du musée et proposent un spectacle en résonance avec le thème de l’exposition « [_**Héroïnes romantiques**_](https://museevieromantique.paris.fr/fr/les-expositions/h%C3%A9ro%C3%AFnes-romantiques-6-avril-4-septembre-2022) ». **- Entrée libre dans la limite des places disponibles** Anne-Frédérique Bourget, metteure en scène de la compagnie Maskantête, est issue d’une double culture : elle a suivi des études de lettres en khâgne tout en pratiquant le théâtre de rue. Elle décide de se tenir là où « ça joue » entre les corps et les mots, au bord du plateau, endroit de la mise en scène. Spectacle d’art dramatique Musée de la Vie romantique Hôtel Scheffer-Renan – 16 rue Chaptal 75009 Paris Paris Paris 9e Arrondissement Paris

