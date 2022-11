SPECTACLE D’ART DE RUE – TONY CLIFTON CIRCUS – CHRISTMAS FOREVER Meisenthal Meisenthal Catégories d’évènement: Meisenthal

Moselle Père-Noël est un saint. C’est un super-héros, une publicité… C’est le symbole absolu de la tendance à la consommation immodérée. Chaque enfant, lorsqu’il découvre que le Père Noël n’existe pas, comprend qu’il est en train de grandir… Pour Noëls de Moselle, le Père Noël est là pour exaucer vos vœux les plus chers. L’Usine, événement gratuit, 17h, ouverture des portes : 16h30.

Spectacle déconseillé aux moins de 12 ans.

