Haute-Loire

Petit théâtre, le samedi 16 avril à 20:30

Spectacle de La compagnie du ruisseau d’après “Les grosses rêveuses” de Paul Fournel. Trois histoires courtes,drôles et émouvantes sur le désir de danser.

Entrée libre

Compagnie du Ruisseau

2022-04-16T20:30:00 2022-04-16T21:30:00

Alleyras Haute-Loire