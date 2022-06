Spectacle : Danse Tellurique, 10 juillet 2022, .

Spectacle : Danse Tellurique



2022-07-10 – 2022-07-10

Conception interprétation : Philippe Ollivier

Danse Tellurique est une pièce musicale électroacoustique créée en temps réel par l’artiste Philippe Ollivier, avec un total de 48 haut-parleurs diffusant chacun un son différent.

Un mapping sonore de musique abstraite et vivante qui transporte, grâce à des sons de bandonéon, d’accordina et d’objets du quotidien. Une composition au plus près de la matière sonore, en mouvement perpétuel, avec une personnalité forte.

Une production de Fur Ha Foll et Le Logellou.

Réservation obligatoire par téléphone (fixe en semaine, portable le week-end)

