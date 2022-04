SPECTACLE DANSE SANZARU-E Saint-Sauveur Saint-Sauveur Catégories d’évènement: 54480

Saint-Sauveur

SPECTACLE DANSE SANZARU-E Saint-Sauveur, 7 mai 2022, Saint-Sauveur. Lieu-dit « Norroy » – Maison de la Forêt 201 Route de Machet

2022-05-07

Saint-Sauveur 54480 Saint-Sauveur La Compagnie du vent dans les branches s’intéresse à la dualité technologie/nature par sa création danse et argile : émotions garanties.

Tout public, tarif libre (corbeille). 2 représentations à 16h et 17h30. maisondelaforet@ccvp.fr +33 3 83 71 23 25 http://maisondelaforet-piemontvosgien.com/ Maison de la forêt

Lieu-dit « Norroy » – Maison de la Forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur

