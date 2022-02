Spectacle « danse pour danse » Salle Delavaud Versailles Catégories d’évènement: Versailles

**Spectacle « danse pour danse »** Compagnie Follement Temps Danse Après un an et demi de privation de spectacles et salle de danse, la chorégraphe exprime à travers cette pièce sa gratitude pour la simple possibilité de danser. Pas de fioriture mais un retour à l’essence même de la danse : des corps qui se meuvent, s’expriment, vibrent, savourent, offrent. Interprètes: Caylar Stéphanie, Dozeville Chloé, Garde Sophie, Gourdain Agathe, Muller Agathe, Potteau Eva, Zubaloff Marine. site internet: [www.follement-temps-danse.com](http://www.follement-temps-danse.com) instagram: [www.instagram.com/follementtempsdanse](http://www.instagram.com/follementtempsdanse) facebook: [www.facebook.com/groups/10075122794](http://www.facebook.com/groups/10075122794) DIMANCHE 3 AVRIL À 14H30 Salle Delavaud, Maison de quartier de Porchefontaine Durée : 1h À partir de 3 ans Tarif : 5 euros Dans le cadre du Festival Baz’arts des mômes

Tarif : 5 euros

A l’occasion du festival, la chorégraphe Chloé Dozeville revisite sa pièce afin d’y incorporer l’intervention de trois groupes d’enfants, permettant une rencontre entre petits et grands. Salle Delavaud 86 Rue Yves le Coz, 78000 Versailles Versailles Porchefontaine Yvelines

