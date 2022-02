Spectacle Danse – orchestre live Les Houches Les Houches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Spectacle Danse – orchestre live Espace Olca – Salle de congrès/séminaires/spectacles 267 r du Mont Blanc Les Houches

2022-02-26 19:30:00 – 22:00:00

Les Houches Haute-Savoie EUR 5 Atelier de musiques actuelles de l'EMDI, 35 musiciens sur scène sous la direction de Nino Cerruti accompagnés par 50 danseurs de l'association Alti'move, chorégraphe Rousset Tiphaine. Buvette sur place hot-dog/sandwichs/boissons altimove74@gmail.com +33 6 76 05 56 14 http://www.altimove.wix.com/chamonix

