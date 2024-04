Spectacle : danse in situ Terre d’Accord, jardin d’art du sculpteur Robert Arnoux La Chapelle-sur-Dun, samedi 1 juin 2024.

Spectacle : danse in situ Dans le cadre de l’invitation faite par le Festival Terre d’accord(s), Danse in situ avec le chorégraphe Jean-Jacques Sanchez Samedi 1 juin, 21h00 Terre d’Accord, jardin d’art du sculpteur Robert Arnoux Durée 2h, 20€, 15€ (étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents de Terre d’Accord), gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-06-01T21:00:00+02:00 – 2024-06-01T23:00:00+02:00 Fin : 2024-06-01T21:00:00+02:00 - 2024-06-01T23:00:00+02:00

Dans le cadre de l’invitation faite par le Festival Terre d’accord(s), Danse in situ avec le chorégraphe Jean-Jacques Sanchez

Immergé dans l’esprit du lieu où les formes épurées des sculptures de Robert Arnoux dialoguent avec les compositions paysagères des quatre jardins, Jean-Jacques Sanchez prolonge l’expérience d’une danse instantanée, dans un rapport de proximité avec le public.

En suivant le fil de la pensée du danseur, dans une succession de tableaux, nous (re)découvrons le jardin au rythme d’une promenade chorégraphique et sonore, nos sens en éveil jusqu’à la nuit tombante et la mise en lumières du jardin.

*Le stage d’immersion créative proposé par l’artiste plasticienne Karine Zibaut ayant lieu à Terre d’Accord, les participants seront sensibilisés au travail de création proposé par le chorégraphe.

Avec sa compagnie, Jean-Jacques Sanchez développe un travail de recherche et d’exploration en danse utilisant la composition chorégraphique instantanée et des procédés in situ qui ouvrent ses performances et spectacles à tous types de lieux, d’environnements architecturaux et de configurations humaines.

Depuis 2021, toujours porté par les correspondances entre la danse et l’écriture, entre le geste, les mots et les paysages, il poursuit l’élaboration de RIDES – Un reflet du monde, pièce documentaire qui varie sensiblement dans sa forme selon les rencontres et les propositions d’accueil.

Depuis presque vingt ans, Karine Zibaut, dans la forêt des expressions, trace son chemin de création. Karine est une artiste qui nourrit son travail par tous les ponts : elle expérimente, invente, ose, tout en creusant les sillons de sa création : la femme, le rêve, la nature… dans une approche vivante, joyeuse, grave et profonde.

Terre d’Accord, jardin d’art du sculpteur Robert Arnoux 309 Sente Cauvillaise, 76740 La Chapelle-sur-Dun La Chapelle-sur-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie 06 80 50 09 74 http://www.terredaccord.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100076092584488;https://www.facebook.com/Robert-Arnoux-sculpteur-460216064046060/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.terredaccord.com »}, {« type »: « email », « value »: « contact@terredaccord.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/festival-terre-daccords-danse-in-situ-cie-jj-sanchez »}] Sculpteur passionné par le dialogue entre l’art et l’espace paysagé, je me suis laissé ravir le cœur par la beauté et la profondeur de la côte d’Albâtre. C’est donc presque comme une évidence que j’ai souhaité créer un parc de sculptures qui mette en scène les moments fondateurs qui jalonnent la vie des hommes, tentant humblement de montrer une nature humaine qui ouvre son cœur à la vie. D’année en année quatre jardins peuplés d’une soixantaine de sculptures à taille humaine ont vu le jour : – « Le Jardin du Feu » créé avec la collaboration du paysagiste Guillaume Gosse de Gorre met en scène la quintessence de la communauté humaine, réunie autour de la magie du Feu. – « Le jardin de l’Eau » nous immerge dans des moments de d’intimité avec ses proches et à Soi – « Le jardin de la Terre » nous ramène à notre puissant besoin de connexion à la Nature -« les deux jardins du Ciel de la Terre » créés en collaboration avec Francoise Bougnoux des Jardins remarquables du Point du Jour (77) nous invitent au mystère du grand cycle de la vie. Pour faire découvrir l’histoire de la création de Terre d’Accord avec ses 4 jardins les propriétaires vous immergent dans l’esprit du lieu dans une balade contée. Vous irez ainsi à la rencontre des personnages et de leur merveilleuse façon d’habiter la terre, en accord avec la nature, les autres et eux-même. Pour terminer la balade, vous pénétrerez dans le lieu de la création : l’atelier du sculpteur. A la fin de la balade, un temps de promenade libre au jardin vous est proposée.

Ajouter à la fin du texte de présentation, depuis 2023, l’association Terre d’Accord propose le Festival Terre d’accord(s), rencontres croisées des arts et des disciplines (musique, danse, théâtre, arts de la rue) à travers cinq dates, cinq propositions différentes, qui permettent de partager l’intimité et la particularité saisissante du Jardin d’art par d’autres voies, celles du spectacle vivant.

Invités à s’immerger dans le jardin, les artistes s’expriment à la manière

d’une carte blanche en composant avec les installations paysagères, portés

par un élan de liberté, hors les salles, hors les musées, à l’écoute des

éléments naturels et contextuels. La première date du Festival a lieu lors des Rendez-vous au Jardin. A l’entrée du 309 Sente Cauvillaise, il y a un petit parking. Lors des évènements importants, se garer sur le parking de la mairie ou sur le terrain communal sur la Grand rue.

Dans(e) ces paysages – JJ Sanchez © E. Delaloy