Spectacle danse flamenco, 8 août 2022, .

Spectacle danse flamenco

2022-08-08 – 2022-08-08

Spectacle danse Flamenco avec “AMAYA” et son ballet espagnol “MEDIA LUNA”.

Un ballet magique et sensuel qui nous transporte d’un claquement de doigts et d’un coup de talon en Espagne. Mouvements et musiques s’entremêlent pour nous immerger au cœur d’une création artistique propre, pleine de chaleur et de soleil.

