Spectacle danse flamenco

Spectacle danse flamenco, 18 juillet 2022, . Spectacle danse flamenco

2022-07-18 21:00:00 – 2022-07-18 Alma Flamenca est un groupe d’artistes hors-pair qui offre le meilleur des sonorités d’un flamenco populaire enflammé aux rythmes endiablés.

Dès les premières notes, vous comprendrez que leur son cristallin vous transporte en un instant vers les plaines d’Andalousie, ce pays aride baigné de soleil, carrefour des civilisations où paissent les toros, poussent les oliviers et danse le peuple andalou. Alma Flamenca est un groupe d’artistes hors-pair qui offre le meilleur des sonorités d’un flamenco populaire enflammé aux rythmes endiablés.

