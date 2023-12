Spectacle danse et musique « Baila Babibou » Bibliothèque Crimée Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Spectacle danse et musique « Baila Babibou » Bibliothèque Crimée Paris, 20 janvier 2024, Paris. Le samedi 20 janvier 2024

de 18h15 à 19h00

.Public enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 6 ans. gratuit Inscriptions ouvertes deux semaines avant. Baila Babibou propose un dialogue entre une mélodie féérique et une danseuse envoutée. Danse et saxophone interagissent, se répondent, se cherchent, jouent… La danseuse démarre le spectacle en chrysalide, son corps est d’abord caché, dans son cocon, une forme naissante étrange avance, rampe, apprend à bouger. Le corps se découvre et évolue au fur et à mesure des sons et du rythme pour devenir enfin un joli papillon. À la fin du spectacle, les enfants pourront venir danser et évoluer librement autour des artistes. Mise en scène, chorégraphie & danse : Magali Brito Interprétation saxophones : Carl-Emmanuel Fisbach Pour les 1-6 ans. Bibliothèque Crimée 42 rue Petit 75019 Paris Contact : +33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/

cie momendanse baila babibou

