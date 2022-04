Spectacle danse contemporaine Musée des beaux-arts de Limoges – Palais de l’évêché, 14 mai 2022 21:30, Limoges.

Nuit des musées Spectacle danse contemporaine Musée des beaux-arts de Limoges – Palais de l’évêché Samedi 14 mai, 21h30 entrée libre

spectacle de danse « Éclats d’instants» avec la compagnie « Sous la peau »

“Éclats d’instants”

### avec la compagnie « Sous la peau » Claude Brumachon et Benjamin Lamarche

Éclats d’instants offrira des solos, duos et trios, extraits de pièces emblématiques du répertoire de Claude Brumachon et Benjamin Lamarche : Folie, Phobos, Dandy, le Piédestal des vierges, les Indomptés, D’Indicibles violences, etc… Un voyage dans l’univers du chorégraphe qui guidera le public à travers le musée des Beaux-Arts de Limoges pour une visite poétique et dansée de ce lieu exceptionnel.

Installé au pied de la cathédrale en plein cœur du quartier historique de la Cité, le musée des Beaux-Arts de Limoges occupe l’ancien palais épiscopal édifié à la fin du XVIIIe siècle. Après quatre années d’importants travaux de restructuration, il a été entièrement repensé et réparti sur trois niveaux aux ambiances différentes. Le parcours permanent est construit autour de quatre grands pôles : émaux, Beaux-Arts, histoire de Limoges et archéologie égyptienne.

free entrance Saturday 14 May, 21:30

Installed(Settled) at the foot of the cathedral right in the centre of the historic district of the City(Estate), the museum of the Fine Arts of Limoges occupies the old(former) episcopal palace built at the end of the XVIIIth century. After four years of important works of restructuring, it was entirely rethought and divided on three levels in different atmospheres. The permanent route(course) is built around four big(great) poles(centres): enamels, Fine Arts, history(story) of Limoges and Egyptian archaeology.

“Destellos de momentos”

con la compañía «Bajo la piel» Claude Brumachon y Benjamin Lamarche

Fragmentos de momentos ofrecerá solos, dúos y tríos, extractos de piezas emblemáticas del repertorio de Claude Brumachon y Benjamin Lamarche: Folie, Phobos, Dandy, el Pedestal de las vírgenes, los Indocumentados, D’Indicibles violencias, etc… Un viaje por el universo del coreógrafo que guiará al público a través del Museo de Bellas Artes de Limoges para una visita poética y bailada de este lugar excepcional.

entrada libre Sábado 14 mayo, 21:30

1 place de l’Evêché, 87000, Limoges 87000 Limoges Nouvelle-Aquitaine