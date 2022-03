Spectacle Danse contemporaine : “Grâce” Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Spectacle Danse contemporaine : “Grâce” Cahors, 11 mai 2022, Cahors. Spectacle Danse contemporaine : “Grâce” Théâtre de Cahors Place François-Mitterrand Cahors

2022-05-11 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-11 21:20:00 21:20:00 Théâtre de Cahors Place François-Mitterrand

Cahors Lot 8 EUR 8 25 Dans le cadre du dispositif Dansons les œuvres, Lot arts vivants invite des danseurs amateurs lotois à plusieurs ateliers de transmission et de composition autour de la pièce Grâce. Un temps de restitutions aura lieu en amont de la représentation et lors d’une rencontre inter-départementale dans l’Aude. Ce dispositif est porté par la Plateforme interdépartementale des arts vivants en Occitanie. Dans le cadre des Parcours artistiques dans le Lot pour l’enfance et la jeunesse, Lot arts vivants propose un parcours d’éducation artistique et culturelle aux jeunes Lotois autour de la pièce Grâce de la compagnie APPACH. Renseignements : Lot Arts Vivants – 05 65 20 60 30 – www.adda-lot.com –

Un bord de scène sera animé par l'équipe artistique à l'issue de la représentation et permettra ainsi au public de partager un moment privilégié avec les artistes. Billetterie sur https://www.saisonculturellecahors.fr/ Compagnie Appach Aux confins du sursaut. Montée du diaphragme, des épaules, des mains, des sourcils… La surprise nous élève, le sursaut nous aspire vers le haut et semble en apparence inutile, sans effet… Pourquoi sursaute-t-on ? Grâce nous aspire dans une enquête poétique qui navigue à l'intérieur du sursaut. On y décortique et écrit le sursaut, tel un motif, une figure fractale qui devient un monde à visiter. Un monde qui déforme le temps, l'espace et la perception du sursaut. Un monde qui ouvre et dilate les portes de nos lapsus chorégraphiques engendrés par la surprise. Un monde qui déploie les trésors imaginaires qui se cacheraient dans ce mouvement involontaire ordinaire qu'est le sursaut. +33 5 65 20 88 60

mail : contact@lot-artsvivants.fr Un bord de scène sera animé par l’équipe artistique à l’issue de la représentation et permettra ainsi au public de partager un moment privilégié avec les artistes. Billetterie sur https://www.saisonculturellecahors.fr/ grace

Théâtre de Cahors Place François-Mitterrand Cahors

dernière mise à jour : 2022-03-14

