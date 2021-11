Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200, Bagnères-de-Bigorre Spectacle danse : Christian Rizzo – En son lieu Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: 65200

Bagnères-de-Bigorre 65200 En son lieu excède la question de l’endroit. Il déborde de la portion délimitée dans l’espace pour revenir aux propriétés de la matière et lui restituer toute sa puissance de composition. D’abord travaillé en extérieur, au contact des sols accidentés, des bruits, des souffles et des mouvements de la nature, le solo de Nicolas Fayol, danseur rompu à la technique break, parvient à faire jaillir la qualité d’un geste en relation immédiate avec le paysage. Rencontre avec Christian Rizzo à l’issue du spectacle

Tarif : de 5 € à 10€ – Gratuit – de 12 ans

Réservation : reservation.traverse@gmail.com Suite à une période de résidence de création en immersion dans la nature, en juillet 2020, du danseur Nicolas Fayol et du chorégraphe Christian Rizzo, Traverse, également coproducteur de ce solo, a le plaisir de vous faire découvrir « En son lieu » En son lieu excède la question de l’endroit. Il déborde de la portion délimitée dans l’espace pour revenir aux propriétés de la matière et lui restituer toute sa puissance de composition. D’abord travaillé en extérieur, au contact des sols accidentés, des bruits, des souffles et des mouvements de la nature, le solo de Nicolas Fayol, danseur rompu à la technique break, parvient à faire jaillir la qualité d’un geste en relation immédiate avec le paysage. Rencontre avec Christian Rizzo à l’issue du spectacle

