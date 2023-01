Spectacle danse africaine – On bouge ensemble Oloron-Sainte-Marie, 28 janvier 2023, Oloron-Sainte-Marie .

Spectacle danse africaine – On bouge ensemble

Rue de l'Intendant d'Étigny Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

2023-01-28 15:00:00 – 2023-01-28 16:00:00

Villa Bedat Rue de l’Intendant d’Étigny

Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Spectacle musical africain et interactif où le public se laisse emporter par les énergies et la magie des chants, des danses, des percussions.

Nador et Asma, musicien et danseur professionnels vous invitent à partager leur énergie. Petits et grands pourront danser, chanter, sourire dans un moment de voyage, dans la bonne humeur et dans la bienveillance.

Proposé dans le cadre de la programmation Migrations du vivant et de l’exposition Vague à l’âme d’Alain Couloume.

