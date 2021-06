Fourchambault Ecole du Vieux Moulin Fourchambault, Nièvre Spectacle dansant : Pat’Mouille et ses Mouillettes de la compagnie Progéniture – le 13 juillet 2021 à 20h Ecole du Vieux Moulin Fourchambault Catégories d’évènement: Fourchambault

Nièvre

Spectacle dansant : Pat’Mouille et ses Mouillettes de la compagnie Progéniture – le 13 juillet 2021 à 20h Ecole du Vieux Moulin, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Fourchambault. Spectacle dansant : Pat’Mouille et ses Mouillettes de la compagnie Progéniture – le 13 juillet 2021 à 20h

Ecole du Vieux Moulin, le mardi 13 juillet à 20:00

Du Madison au Rock’n’Roll et du Twist au Groove du « Black Power », Pat’Mouille & ses Mouillettes sont là pour faire guincher les foules ! Tandis que les Mouillettes invitent le public à danser, Pat’Mouille chauffe la foule, réchauffe les coeurs de ses morceaux langoureux et met le feu au bitume pour faire glisser les talonnettes ! **13 juillet 2021, 20h, cour de l’école du Vieux Moulin** **Tout public** **Durée : 45 minutes + 1h de bal** **Spectacle gratuit** **Gestes barrières en vigueur à respecter** Informations au : 03.86.90.99.94

Spectacle gratuit

Avant de profiter du feu d’artifice à 22h30, venez danser avec Pat’Mouille et ses Mouillettes ! Ecole du Vieux Moulin 1 RUE ROMAIN ROLLAND 58180 Fourchambault Fourchambault Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T20:00:00 2021-07-13T21:45:00

Détails Catégories d’évènement: Fourchambault, Nièvre Étiquettes évènement : Autres Lieu Ecole du Vieux Moulin Adresse 1 RUE ROMAIN ROLLAND 58180 Fourchambault Ville Fourchambault lieuville Ecole du Vieux Moulin Fourchambault