du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à La Grainerie

_Où on imagine un journaliste des années 50 parlant de nous avec panache :_ Ils balancent dans le vide leur talent et leur courage, tiennent à 10 mètres du sol à la force du poignet, attrapent en plein vol un corps fragile, changent de costume en un clin d’œil. Des exploits, des paillettes, des mots, des trompettes, des artifices et des roulements de tambours… Mais à quoi ça sert ? Cymbale ! Cette question, ils se la posent sérieusement et tentent d’y répondre de leur mieux. Alors, venez voir ! _Où on assume que c’est la cie qui l’a écrit :_ « Balancer dans le vide ce qu’on a de talent et de courage, tenir à 10 mètres du sol à la force du poignet, attraper en plein vol un corps fragile, changer de costume en un clin d’œil. Des exploits, des paillettes, des mots, des trompettes, des artifices et des roulements de tambours… Mais à quoi ça sert ? Cymbale ! Cette question, nous nous la posons sérieusement et tentons d’y répondre de notre mieux. Alors, venez voir ! » L’Association du Vide _En partenariat avec ARTO, saison au Kiwi et en itinérance, Festival de rue !_ **Gratuit sur réservation** **Ramonville (festival Sorties de rues )** **création 2020** **Tout public** **30 min** [**levide.fr**](http://www.levide.fr/)

Sur réservation

Par l’association du vide

La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma Haute-Garonne



