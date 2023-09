Spectacle : dans mon dessin. Anatomie de transition Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Spectacle : dans mon dessin. Anatomie de transition Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation Paris, 16 novembre 2023, Paris. Le jeudi 16 novembre 2023

de 18h00 à 19h15

.Public adolescents adultes. gratuit

Dans mon dessin. Anatomie de transition – Jenny Victoire Charreton Dans mon dessin est une performance multimédia dans laquelle Jenny

Victoire Charreton questionne sa transition de genre comme un départ

sans retour. Vidéo, musique électronique, poésie, marionnette, dessin et

témoignages se mêlent pour dresser l’univers dans lequel elle évolue,

où elle raconte ses peurs, ses joies et sa colère qui gronde sous ses

cheveux roses, portrait intime d’une femme trans qui lutte pour parler.

Pour cette performance, l’artiste collabore avec l’autrice Luz

Volckmann, qui a écrit les fragments poétiques avec lesquels Jenny

Pour cette performance, l'artiste collabore avec l'autrice Luz
Volckmann, qui a écrit les fragments poétiques avec lesquels Jenny
s'adresse au public. Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation 8 avenue de Saint-Mandé 75012 Paris

