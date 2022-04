Spectacle : Dans ma valise Labastide-Cézéracq Labastide-Cézéracq Catégories d’évènement: Labastide-Cézéracq

Pyrénées-Atlantiques

Spectacle : Dans ma valise Labastide-Cézéracq, 7 mai 2022, Labastide-Cézéracq. Spectacle : Dans ma valise Bibliothèque 26 carrère de cap sus Labastide-Cézéracq

2022-05-07 – 2022-05-07 Bibliothèque 26 carrère de cap sus

Labastide-Cézéracq Pyrénées-Atlantiques Labastide-Cézéracq EUR 0 Par la cie Sac de billes

Dans ma valise, il y a : des livres (épais ou minces), des histoires (courtes ou longues), des sons (rigolos ou harmonieux), des chansons (douces ou guerrières), des émotions (de toutes les couleurs, de toutes les saveurs)…et aussi deux comédiennes et musiciennes…. Par la cie Sac de billes

Bibliothèque 26 carrère de cap sus Labastide-Cézéracq

