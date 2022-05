Spectacle” Dans les pas du Loup” Peyrins Peyrins Catégories d’évènement: Drôme

Peyrins

Spectacle” Dans les pas du Loup” Peyrins, 29 juillet 2022, Peyrins. Spectacle” Dans les pas du Loup” Sous les chapiteaux du Cirque Ozigno et de la Cie Only Stranger Culture K-Fé Peyrins

2022-07-29 – 2022-07-29 Sous les chapiteaux du Cirque Ozigno et de la Cie Only Stranger Culture K-Fé

Peyrins Drôme Peyrins Conte et musique par les Virevoltantes



Bar avec bières, vins et jus de fruits de producteurs locaux, petite restauration sur place avec food-truc culture.kfe26@gmail.com +33 6 78 97 83 47 Sous les chapiteaux du Cirque Ozigno et de la Cie Only Stranger Culture K-Fé Peyrins

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Peyrins Autres Lieu Peyrins Adresse Sous les chapiteaux du Cirque Ozigno et de la Cie Only Stranger Culture K-Fé Ville Peyrins lieuville Sous les chapiteaux du Cirque Ozigno et de la Cie Only Stranger Culture K-Fé Peyrins Departement Drôme

Peyrins Peyrins Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/peyrins/

Spectacle” Dans les pas du Loup” Peyrins 2022-07-29 was last modified: by Spectacle” Dans les pas du Loup” Peyrins Peyrins 29 juillet 2022 Drôme Peyrins

Peyrins Drôme