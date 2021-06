Lucy Le Crapaud à Trois Pattes Lucy, Seine-Maritime Spectacle « Dans les allées et les allées » Le Crapaud à Trois Pattes Lucy Catégories d’évènement: Lucy

Seine-Maritime

Le Crapaud à Trois Pattes, le samedi 18 septembre à 15:00

« **Dans les allées et les allées »** **G é r a r d V i c t o r** contera ses histoires sous le marronnier rouge, dans le jardin des arbres du Crapaud à trois Pattes. _« Auditeurs, spectateurs, nous n’avons plus qu’à nous laisser mener, porter, emporter._ _L’histoire entendue, nous nous sentons plus légers, plus ouverts, meilleurs peut-être. »_

Entré du jardin: 5€ – Gratuit <12 ans - Le chapeau pour l'artiste

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00

