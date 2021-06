Spectacle dans le jardin du Carré Patrimoine Carré Patrimoine, 6 juin 2021-6 juin 2021, Pontoise.

Spectacle dans le jardin du Carré Patrimoine

Carré Patrimoine, le dimanche 6 juin à 16:00

Spectacle de marionnettes » « Mon potager » par la Cie Théatrapatt. C’est le printemps, Iris et Capucine se rendent au potager pour semer des graines, qui bientôt deviendront de beaux légumes à déguster. Quel mode de culture choisir ? Plus vite et plus gros ? Ou plus lent et plus goûteux ? Découvrez le spectacle [ici](http://www.theatrapatt.com/potager.html) Dans le jardin du Carré Patrimoine. Accès par l’Impasse Tavet En cas de pluie, la manifestation aura lieu au Dôme

Des marionnettes et des légumes

Carré Patrimoine 4 rue Lemercier 95300 Pontoise Pontoise Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T16:00:00 2021-06-06T17:00:00