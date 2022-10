Spectacle dans le cadre du festival Histoires d’en découdre : Lou Petit Saint-Pierre-Église, 21 octobre 2022, Saint-Pierre-Église.

Spectacle dans le cadre du festival Histoires d’en découdre : Lou Petit

2022-10-21 20:30:00 – 2022-10-21

Une version jeune public du Berger des sons. Les enfants sont invités à suivre le conteur dans les montagnes à la rencontre du chien, « lou can » et de « las oelhas » blanches et noires qui paissent paisiblement, à se promener dans les forêts de hêtres, à écouter la pluie tomber sur le toit de la cabane avant de s’envoler avec les vautours vers d’autres contrées, d’autres paysages, d’autres sons…

