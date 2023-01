Spectacle dans le cadre de la résidence de Fa dièse La Châtre, 23 février 2023, La Châtre .

16 Rue Henri de Latouche La Châtre Indre

2023-02-23 – 2023-02-23

La Châtre

Indre

The place to be pu comment être un pet de licorne ? Création 2023.

Avec Jérôme Piatka, Thomas Perriau-Bebon, Rémy Villeneuve, Hubert Perrin et Elodie Bretaud. « Questionner les facettes que nous laissons entrevoir et celles que l’on garde pour soir. S’interroger sur la place que nous prenons, celle que l’on nous laisse, celle que nous aimerions avoir et celle que l’on nous impose. »

Spectacle de résidence à la MJCS.

accueil@mjcs.fr +33 2 54 48 08 23 https://mjcslachatre.jimdofree.com/

