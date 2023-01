Spectacle » dans le bocal » de Timothé Poissonnet Saint-Pierre-d’Irube, 24 février 2023, Saint-Pierre-d'Irube Saint-Pierre-d'Irube.

Spectacle » dans le bocal » de Timothé Poissonnet

2023-02-24 – 2023-02-24

À l’image de cette société zapping dans laquelle tout va très vite, s’éclate et finalement se rejoint, Timothé Poissonnet livre, dans un tourbillon satirique effréné, une suite de tableaux aussi drôles que décapants, et nous embarque dans un univers où l’absurde côtoie la réalité. Plongez dans un vrai moment de rire avec un artiste, complètement allumé du bocal, qui monte sur les planches de toute la France, du festival off d’Avignon aux salles parisiennes.

+33 5 59 44 15 27

