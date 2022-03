Spectacle : Dans la vraie vie Barbaste, 11 mars 2022, Barbaste.

Spectacle : Dans la vraie vie Théâtre du Bidochon 1 Bis Allée Victor Hugo Barbaste

2022-03-11 – 2022-03-11 Théâtre du Bidochon 1 Bis Allée Victor Hugo

Barbaste Lot-et-Garonne Barbaste

Un stand-up de Didou, écrit avec Florian Gazan.

Didou, c’est le pote idéal ! Un cocktail sympa et frais à déguster en couple ou entre amis. Dans son spectacle, on rit de tout, il égratigne un peu mais il fournit les pansements!

Avec Didou, vous comprendrez les femmes nouvelles générations, vous plongerez dans l’univers de la construction et des magasins de lingerie, vous remplirez un constat amiable, vous partirez dans les chaleurs des Féria…

Bref, Didou parle de tout… mais surtout de vous !

+33 5 53 65 51 38

Didou

Théâtre du Bidochon 1 Bis Allée Victor Hugo Barbaste

