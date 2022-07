Spectacle : Dans la peau d’une panthère, 2 septembre 2022, .

Spectacle : Dans la peau d’une panthère



2022-09-02 21:00:00 21:00:00 – 2022-09-02 23:00:00 23:00:00

Seul(e) en scène Tout public à partir de 16 ans 75 mn

« Seule en scène », Anne Gaëlle Duvochel retrace le parcours d’un aventurier du genre et nous dit les secrets de celui qui voulait devenir femme.

Elle met au service de ce récit singulier ses qualités de performeuse, elle ose tout et ne craint ni de nous émouvoir ni de nous faire rire.

Comme atout, elle dispose d’un physique hors norme et d’un verbe où se télescopent érudition et doutes, humour et tragédie.

Ce personnage et son histoire sont tellement singuliers, qu’au delà du spectacle, il s’agit d’une véritable rencontre…

Par la compagnie Anaëlle.

20h : Repas

21h : Spectacle

Repas, boissons et spectacle en participation financière libre et nécessaire…

Organisé par Remue-Méninges.

