Spectacle – Dans la peau de Cyrano

TREGUEUX

Spectacle – Dans la peau de Cyrano
Bleu Pluriel 23 rue Marcel Rault Trégueux

2022-03-29 20:30:00 – 2022-03-29 21:50:00

Trégueux Côtes d’Armor Trégueux Voilà bien longtemps que les Arts Décalés ne vous avait pas proposé du théâtre. Mais bien évidemment pas n’importe quel théâtre…

L’âme de Cyrano de Bergerac plane sur ce spectacle plein d’humanité, d’épreuves à surmonter, de quête de soi-même, d’amour, d’humour et de panache.

Un comédien seul en scène porte 7 personnages avec virtuosité et nous fait basculer dans une classe de collège où être différent est un pic, un cap, une péninsule … Mais vite ! L’atelier théâtre va commencer !

A partir de 10 ans Bleu Pluriel 23 rue Marcel Rault Trégueux

