Salins-les-Bains Jura Salins-les-Bains EUR La compagnie Slash Bubbles présente son spectacle « dans la bulle de Slash », spectacle de bulles de savon participatif en intérieur, poétique et ludique avec un dresseur de bulles Slash Bubbles. Rendez-vous mercredi 1er décembre 2021 à 15h30, à la salle culturelle Notre-Dame, pour un spectacle magique. Par respect pour l’artiste, les films et photos sont interdits, masque obligatoire et respect des distanciations physiques.

Les places sont limitées, n'oubliez pas de réserver. rpe.salins@mutualite-39.fr https://www.slashbubblesparis.com/

Salle Culturelle Notre-Dame 16 Rue Charles Magnin Salins-les-Bains

