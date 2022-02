Spectacle : « Dandin » – Vendredi 11 février Théâtre Marcel Pagnol Villeneuve-Tolosane Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Spectacle : « Dandin » – Vendredi 11 février

Théâtre Marcel Pagnol, 11 février 2022, Villeneuve-Tolosane.

le vendredi 11 février à 20:30

_**À partir de 7 ans – Durée 1h15**_ C’est l’histoire d’un riche paysan qui épouse une jeune fille aristocrate dont la famille est sans le sou. Mariage d’argent, mariage d’élévation sociale, mariage forcé…. La comédie est noire, les relations entre les personnages bien citronnées et la morale équivoque. **Tarifs du spectacle : 11€ – 8,5€ – 5€**

Un spectacle de la Cie La Fabrique, sur le texte de Molière Théâtre Marcel Pagnol 83 Boulevard des Écoles, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane Haute-Garonne

2022-02-11T20:30:00 2022-02-11T21:45:00

