Spectacle : Dance N’Speak Easy Chauny, 4 mars 2022, Chauny.

Spectacle : Dance N’Speak Easy Chauny

2022-03-04 – 2022-03-04

Chauny Aisne Chauny

30 Rendez-vous le vendredi 4 mars à 20h30 au Forum de Chauny pour un spectacle de danse donné par les champions du monde de Hip Hop !

« Dance N’ Speak Easy » nous replonge dans les années troubles de la Prohibition aux États-Unis. En revisitant cet univers équivoque et vivifiant, ils proposent une signature artistique originale. Toutes les références afro-américaines depuis les années 20 à nos jours sont présentes en passant par la blaxploitation des années 70 et le gangsta rap des 90’.

Dans une éclosion de musiques (Miles Davis, James Brown, Betty Boop…) et de costumes typés années trente, six hommes et une femme interprètent une galerie de portraits sur fond de mafia, d’alcool et de rivalité.

Dans les speakeasies où il fallait parler bas pour acheter de l’alcool, de nombreux danseurs et musiciens de jazz ont aussi pu librement s’exprimer. Nous voulons leur rendre hommage pour dire, à notre tour, l’urgence de défendre notre liberté de danser.

Par la Compagnie Wanted Posse

Durée : 1h

Tout public

Plein tarif : 30€

Tarif réduit : 26€

Moins de 12 ans : 15€

Informations et réservations au 03 23 39 77 77 ou sur le site internet http://billetterie.ville-chauny.fr/

Rendez-vous le vendredi 4 mars à 20h30 au Forum de Chauny pour un spectacle de danse donné par les champions du monde de Hip Hop !

« Dance N’ Speak Easy » nous replonge dans les années troubles de la Prohibition aux États-Unis. En revisitant cet univers équivoque et vivifiant, ils proposent une signature artistique originale. Toutes les références afro-américaines depuis les années 20 à nos jours sont présentes en passant par la blaxploitation des années 70 et le gangsta rap des 90’.

Dans une éclosion de musiques (Miles Davis, James Brown, Betty Boop…) et de costumes typés années trente, six hommes et une femme interprètent une galerie de portraits sur fond de mafia, d’alcool et de rivalité.

Dans les speakeasies où il fallait parler bas pour acheter de l’alcool, de nombreux danseurs et musiciens de jazz ont aussi pu librement s’exprimer. Nous voulons leur rendre hommage pour dire, à notre tour, l’urgence de défendre notre liberté de danser.

Par la Compagnie Wanted Posse

Durée : 1h

Tout public

Plein tarif : 30€

Tarif réduit : 26€

Moins de 12 ans : 15€

Informations et réservations au 03 23 39 77 77 ou sur le site internet http://billetterie.ville-chauny.fr/

+33 3 23 39 77 77 http://billetterie.ville-chauny.fr/

Rendez-vous le vendredi 4 mars à 20h30 au Forum de Chauny pour un spectacle de danse donné par les champions du monde de Hip Hop !

« Dance N’ Speak Easy » nous replonge dans les années troubles de la Prohibition aux États-Unis. En revisitant cet univers équivoque et vivifiant, ils proposent une signature artistique originale. Toutes les références afro-américaines depuis les années 20 à nos jours sont présentes en passant par la blaxploitation des années 70 et le gangsta rap des 90’.

Dans une éclosion de musiques (Miles Davis, James Brown, Betty Boop…) et de costumes typés années trente, six hommes et une femme interprètent une galerie de portraits sur fond de mafia, d’alcool et de rivalité.

Dans les speakeasies où il fallait parler bas pour acheter de l’alcool, de nombreux danseurs et musiciens de jazz ont aussi pu librement s’exprimer. Nous voulons leur rendre hommage pour dire, à notre tour, l’urgence de défendre notre liberté de danser.

Par la Compagnie Wanted Posse

Durée : 1h

Tout public

Plein tarif : 30€

Tarif réduit : 26€

Moins de 12 ans : 15€

Informations et réservations au 03 23 39 77 77 ou sur le site internet http://billetterie.ville-chauny.fr/

Forum Chauny

Chauny

dernière mise à jour : 2022-01-12 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT Cœur de Picard