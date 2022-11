SPECTACLE – DAME HIVER OU LA NAISSANCE DE LA NEIGE – COMPAGNIE ABOUDBRAS Montbronn Montbronn Catégories d’évènement: Montbronn

SPECTACLE – DAME HIVER OU LA NAISSANCE DE LA NEIGE – COMPAGNIE ABOUDBRAS
Montbronn, 9 décembre 2022

Moselle Une lavandière vous invite à prendre place dans son lavoir. Elle doit laver du linge avant la tombée de la nuit, mais voilà, elle n’a pas envie de travailler ! car quoi de mieux que de bavarder en bonne compagnie pour passer le temps ? le seul problème, c’est Dame hiver ou Frau

Holle qui veille sur elle, car la patronne des lavandières surveille si le travail est bien fait et son châtiment peut être sévère ! et voilà la lavandière qui se met à raconter l’histoire de Dame hiver, alors ouvrez grandes vos oreilles, pour écouter l’histoire d’une jeune fille qui

tombe dans un puits sans fonds, d’une fille travailleuse et de sa sœur paresseuse, d’un coq qui parle et de la neige qui naît des édredons secoués par Frau Holle. 30 min. Tout public, dès 4 ans. Spectacle offert par le Département de la Moselle, dans le cadre de Noëls de Moselle +33 3 87 06 15 76 http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/ Cie Aboudbras

