SPECTACLE DAME HIVER, LA NAISSANCE DE LA NEIGE Porte de France Marsal, dimanche 18 février 2024.

« Dame Hiver, la naissance de la neige » Spectacle de contes par la Cie Aboudbras.

Sur une robe qui contient des petites boîtes et poches se raconte avec des marionnettes et objets le très célèbre conte de « Frau Holle » des frères Grimm. « Dame Holle » ou « Dame hiver » a un rôle à la fois protecteur et justicier. Elle protège les misérables et les orphelins de son long manteau. Elle initie les jeunes filles et récompense les travailleuses. C’est aussi elle qui fait venir la neige en hiver. « Alors braves gens, ouvrez grands vos oreilles, pour écouter l’histoire d’un coq qui parle, d’une belle fille travailleuse, de sa sœur paresseuse, d’un puits sans fond et de la neige qui naît des édredons secoués par Frau Holle, dame hiver. »

Sur réservation.Tout public

3 EUR.

Porte de France Musée départemental du Sel

Marsal 57630 Moselle Grand Est mdsm@moselle.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 16:00:00

fin : 2024-02-18 17:00:00



