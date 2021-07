Sainte-Croix-aux-Mines Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin, Sainte-Croix-aux-Mines Spectacle : dame bulle en voyage en Polynésie Sainte-Croix-aux-Mines Sainte-Croix-aux-Mines Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin Sainte-Croix-aux-Mines 0 EUR DAME BULLE EN VOYAGE EN POLYNÉSIE La Médiathèque du Val d’Argent vous propose un spectacle intitulé « Dame bulle en voyage en Polynésie » le Mercredi 21 Juillet à 14h30. Dame Bulle a fait le tour du monde ! Dans sa valise, mille histoires a raconter. Accompagnée de son ukulélé, elle vous propose de rencontrer un petit garçon plein de courage vivant sur l’île de Polynésie. Enfants à partir de 5 ans. Durée : 40 min Gratuit sur inscription au 03 89 58 35 85 ou mediatheque@valdargent.com +33 3 89 58 35 85 DAME BULLE EN VOYAGE EN POLYNÉSIE La Médiathèque du Val d’Argent vous propose un spectacle intitulé « Dame bulle en voyage en Polynésie » le Mercredi 21 Juillet à 14h30. Dame Bulle a fait le tour du monde ! Dans sa valise, mille histoires a raconter. Accompagnée de son ukulélé, elle vous propose de rencontrer un petit garçon plein de courage vivant sur l’île de Polynésie. Enfants à partir de 5 ans. Durée : 40 min Gratuit sur inscription au 03 89 58 35 85 ou mediatheque@valdargent.com dernière mise à jour : 2021-07-01 par Office de tourisme du Val d’Argent

