2022-04-30 – 2022-04-30

Dambach-la-Ville Bas-Rhin

EUR Deux artistes qui n’ont eu aucune chance dans le milieu du show-biz.

Créateurs de chansons à succès, ils sont passés à côté des tournées internationales, des Victoires de la musique et même du concours de l’Eurovision. Mais qui sont vraiment Les Mirabelles-Kitchen ? Ils s’agacent autant qu’ils s’adorent et ils vous racontent leur histoire dans un spectacle mêlant compositions originales et reprises… ou presque !

+33 3 88 92 43 44

