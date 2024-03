Spectacle d’Albert Meslay Humoriste « Je n’aime pas rire, ça me rappelle le boulot » Centre de Congrès Saint-Quay-Portrieux, vendredi 12 avril 2024.

Spectacle d’Albert Meslay Humoriste « Je n’aime pas rire, ça me rappelle le boulot » Centre de Congrès Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Les clubs Lions de Saint-Brieuc vous proposent le spectacle d’Albert Meslay, humoriste « philosophe de l’absurde ».

Un humour particulier et unique!

Parmi les humoristes actuels, Albert Meslay est un cas singulier il allie la philosophie de l’absurde et l’art du syllogisme. Son écriture dense et rythmée, légère et percutante, atteint sa cible à chaque phrase. Il tire sans retenue ni pitié.

Billetterie sur place ouverte 30min avant le spectacle.

Ce spectacle est organisé en faveur d’associations qui oeuvrent dans le domaine du handicap. .

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12 23:30:00

Centre de Congrès 10 Boulevard du Général de Gaulle

Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne

