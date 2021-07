Spectacle d’acrobates Lourdes, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Lourdes.

Entre 250kg de paille et 125 kg de masse humaine, deux personnes divaguent à travers le mouvement, l’équilibre, l’humour et la composition de l’espace, sur les particularités des relations humaines. En voyageant de l’intimité à l’extérieur, Envà offre une allégorie artistique et acrobatique aux murs mentaux qui nous emprisonnent. Envà est un mur mince qui est construit pour séparer l’espace. Nous nous construisons souvent des barrières mentales pour nous protéger d’un supposé danger émotionnel qui vient des autres, nous passons notre vie à chercher la manière de nous en libérer, et tout ce qu’il faut est jeter à terre ce mur qui nous empêche de sentir pleinement et communiquer sans barrières. Dans Envà, nous reflétons symboliquement la stupidité de la nature humaine et toutes ces actions que nous accomplissons en vain dans un effort pour nous trouver avec l’autre. Tout cela à partir du mouvement et de la technique de main à main, grâce à l’intégration des figures dans le jeu scénique, unissant acrobatie, histoire, humour, intensité, émotion, l’innovation et beauté.

La compagnie : Amer et Àfrica sont catalans, tous deux artistes de cirque. Ils exécutent portés, acrobaties et numéros de main à main avec habilité et humour… Mais la particularité de leur spectacle est que l’entièreté de leurs prouesses repose sur la relation avec un accessoire de taille : une dizaine de bottes de paille, qui sont autant de partenaires de jeu !

13 juillet 2021 – 19h Parking derrière la mairie

Entrée libre

Le mardi 13 juillet 2021 à 19h, découvrez une création atypique et onirique par la Compagnie Amer et Àfrica. Rendez-vous derrière la mairie de Lourdes !

