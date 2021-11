Spectacle: D.Lis Saint-Paul-lès-Dax, 13 novembre 2021, Saint-Paul-lès-Dax. Spectacle: D.Lis Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax

2021-11-13 10:30:00 – 2021-11-13 Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères

Saint-Paul-lès-Dax Landes Saint-Paul-lès-Dax Par la compagnie Divers sens. Des livres ont été mutilés puis suspendus

dans l’accueil de la médiathèque. Deux experts de la police scientifique vous

emmènent sur la scène de crime. Soyez le témoin de cette enquête, et aidez les

à coincer le croqueur de livres. Dès 8 ans. 2ème séance à 14h. Sur inscription. Par la compagnie Divers sens. Des livres ont été mutilés puis suspendus

dans l’accueil de la médiathèque. Deux experts de la police scientifique vous

emmènent sur la scène de crime. Soyez le témoin de cette enquête, et aidez les

à coincer le croqueur de livres. Dès 8 ans. 2ème séance à 14h. Sur ins +33 5 58 91 20 68 Par la compagnie Divers sens. Des livres ont été mutilés puis suspendus

dans l’accueil de la médiathèque. Deux experts de la police scientifique vous

emmènent sur la scène de crime. Soyez le témoin de cette enquête, et aidez les

à coincer le croqueur de livres. Dès 8 ans. 2ème séance à 14h. Sur inscription. Médiathèque

Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Paul-lès-Dax Autres Lieu Saint-Paul-lès-Dax Adresse Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères Ville Saint-Paul-lès-Dax lieuville Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax