Spectacle "Cycl'LOKO" 2021-08-18 19:00:00 – 2021-08-18 Château 34 carrère du Château

Sur l'esplanade de la grange du château, spectacle "Cycl'LOKO" de la Cie Monde à Part. "Embarquement assuré pour le meilleur et pour le pire dans une épopée sportive d'un homme qui a tout presque failli gagner. Epopée sportive et déjantée, avec manipulations d'objets vidéo projetés." +33 5 59 81 60 27

