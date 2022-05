Spectacle : Cul de grève Tours, 6 juillet 2022, Tours.

Spectacle : Cul de grève Tours

2022-07-06 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-06

Tours 37000

C’est la Loire qui s’écoute et qui se goûte dans les propos de Philippe Boisneau, dans les préparations de Bernard Charret, dans le jeu de Jean-Marie Sirgue. Le pêcheur professionnel, le chef cuisinier, et le comédien partagent une même passion Ligérienne et chacun la décline à sa façon.

En scientifique (biologiste, écologue…), Philippe Boisneau parle de la saga des anguilles et des problématiques environnementales, Jean-Marie Sirgue propose une approche plus littéraire avec Hugo, Genevoix, Laclavetine, Maupassant et même… les Bodin’s. Quant à Bernard Charret, Chef des « Chandelles Gourmandes » de Larçay (37) et promoteur de Convergences Bio, il propose la dégustation des différents poissons évoqués.

