Spectacle : Cuisine des étoiles Bellocq, 17 février 2023

26 rue Longue Bibliothèque Bellocq 64270

2023-02-17 18:00:00 – 2023-02-17

Bellocq

64270

EUR 0 Par la cie Tombé du Ciel

L’origine de l’Univers racontée avec une orange, des petits pois, quelques cookies et un plat de nouilles. Du système solaire aux supers amas de galaxies, le Professeur Beuz et son assistante Mme Pozzo ni vous invitent, dans un voyage interstellaire inédit et burlesque, à méditer sur l’infini et le dérisoire…Une recette drôle, épicée et surtout validée par des astronomes professionnels, qui réunit petits et grands autour des grandes questions scientifiques ou métaphysiques sur l’origine de l’Univers.

+33 5 59 80 58 80 Pôle lecture

Bibliothèque 26 rue Longue Bellocq

